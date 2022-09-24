В уряді назвали країни, чиї спостерігачі приїхали на фейкові референдуми

Мінреінтеграції перелічило 8 країн, які надали своїх спостерігачів для псевдореферендумів, що їх Росія проводить на окупованих українських територіях.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму сайті

Дослівно: "Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів.

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Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена. Це представники самої росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна".

Деталі: У міністерстві зазначили, що, окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.

Мінреінтеграції закликає правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових референдумів, зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

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Пряма мова: "Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!"

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