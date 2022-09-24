Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на фейковые референдумы

"Украинская правда"Суббота, 24 сентября 2022, 22:16
В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на фейковые референдумы
Getty Images

Минреинтеграции перечислило 8 стран, которые предоставили своих наблюдателей для псевдореферендумов, проводимых Россией на оккупированных украинских территориях.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на своем сайте

Дословно: "Оккупационная российская власть на днях делает серьезные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает на том, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей.

Реклама:

Минреинтеграции и всем заинтересованным ведомствам, в том числе правоохранительным органам, уже известны их имена. Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина".

Детали: В министерстве отметили, что, кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, подробные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей.

Минреинтеграции призывает правоохранительные органы расследовать факты проведения фейковых референдумов, в частности, легитимность въезда, пребывания и осуществления любой деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Обращаемся к иностранцам: все, кто осмелится потакать преступникам, сами становятся преступниками! Избежать ответственности не удастся!"

Напомним:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.
  • В Алчевске россияне на "референдуме" засчитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.
  • Также в сети появились видео, на которых видно, как российские оккупанты с оружием ходят по квартирам, чтобы заставить людей принять участие в псевдореферендуме.

Темы: референдуммирвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
референдум
Президент Польши утвердил проведение референдума в день выборов в парламент
Министр обороны Польши назвал четвертый вопрос, который вынесут на референдум
Третий вопрос на референдуме в Польше будет касаться мигрантов – премьер
Последние новости
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
Все новости...
Реклама: