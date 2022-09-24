В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на фейковые референдумы
Минреинтеграции перечислило 8 стран, которые предоставили своих наблюдателей для псевдореферендумов, проводимых Россией на оккупированных украинских территориях.
Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на своем сайте
Дословно: "Оккупационная российская власть на днях делает серьезные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает на том, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей.
Минреинтеграции и всем заинтересованным ведомствам, в том числе правоохранительным органам, уже известны их имена. Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина".
Детали: В министерстве отметили, что, кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, подробные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей.
Минреинтеграции призывает правоохранительные органы расследовать факты проведения фейковых референдумов, в частности, легитимность въезда, пребывания и осуществления любой деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.
Прямая речь: "Обращаемся к иностранцам: все, кто осмелится потакать преступникам, сами становятся преступниками! Избежать ответственности не удастся!"
Напомним:
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.
- В Алчевске россияне на "референдуме" засчитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.
- Также в сети появились видео, на которых видно, как российские оккупанты с оружием ходят по квартирам, чтобы заставить людей принять участие в псевдореферендуме.