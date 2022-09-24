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Ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на "нові" території – Лавров

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 23:24
Сергій Лавров, фото Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в Конституції Росії.

Джерело: Лавров на пресконференції в ООН, повідомляє Інтерфакс

Пряма мова Лаврова на запитання, чи буде ядерна доктрина РФ поширюватися на "нові регіони", тобто окуповані території України, якщо вони під час "референдумів" висловляться за приєднання до Росії: "Уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно, перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію".

Деталі: Коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі "приєднання" до Росії окупованих територій, міністр зазначив: "Я б не став тут займатися якимись похмурими прогнозами".

Лавров також заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз і НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі в конфлікті".

За його словами, Сполучені Штати відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, що означає, що вони "зовсім не є нейтральними в цій ситуації і є стороною конфлікту".

Що передувало: 21 вересня президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. "У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав, зокрема, він.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в разі наступу України на окуповані українські території, де відбуваються так звані "референдуми", щодо них "діятиме конституція Росії".

Теми: ЛавровРосіяокупаціяядерна зброя
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