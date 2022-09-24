Ядерная доктрина РФ будет распространяться и на "новые" территории – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции России.

Источник: Лавров на пресс-конференции в ООН, сообщает Интерфакс

Прямая речь Лаврова на вопрос, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на "новые регионы", то есть оккупированные территории Украины, если они в ходе "референдумов" выскажутся за присоединение к России: "Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию".

Детали: Комментируя заявления о неминуемом ответе США в случае "присоединения" к России оккупированных территорий, министр отметил: "Я бы не стал здесь заниматься какими-то мрачными прогнозами".

Лавров также заявил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте".

По его словам, Соединенные Штаты отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, что означает, что они "совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта".

Что предшествовало: 21 сентября президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ вновь пригрозил западным странам применением ядерного оружия. "В случае угрозы территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - сказал, в частности, он.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае наступления Украины на оккупированные украинские территории, где проходят так называемые "референдумы", в отношении них "будет действовать конституция России".