Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"

Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Дослівно: "Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України.

Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН".

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