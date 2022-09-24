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Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 23:31
Рада безпеки ООН, фото Getty Images

Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Дослівно: "Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України.

Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН".

Передісторія:

  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.

Теми: ООНМЗСреферендумокупація
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