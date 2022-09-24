Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"

Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Дослівно: "Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України.

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Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН".

Передісторія:

23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.

В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.

За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.