Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через "референдуми"
Субота, 24 вересня 2022, 23:31
Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.
Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter
Дослівно: "Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України.
Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН".
Передісторія:
- 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
- В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
- За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.