Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Украина инициирует созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Дословно: "Украина запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН".

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