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Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 23:31
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за референдумов
Совет безопасности ООН, фото Getty Images

Украина инициирует созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Дословно: "Украина запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.

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Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН".

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

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Темы: ООНМИДреферендумоккупация
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