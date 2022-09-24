Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за "референдумов"

Украина инициирует созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Дословно: "Украина запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Реклама:

Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН".

Предыстория:

23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.

В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.

По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.