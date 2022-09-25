Прикордонники розповіли про стан повернутих з полону бійців

Звільнені в рамках обміну полоненими 21 вересня 9 прикордонників проходять реабілітацію в медичних закладах.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 25 вересня, пресслужба відомства

Пряма мова Демченка: "Зараз вони знаходяться в медичних закладах, ми відразу їх туди відправили, щоб обстежити. Їхній фізично-психологічний стан був украй важким, адеж ми розуміємо, в яких умовах їх тримали росіяни, і як до них ставилися.

Якщо говорити про фізичний стан, то це велика втрата ваги (десятки кілограм), вони просто фізично виснажені.

На даний момент їм надається вся необхідна медична допомога, більшість з них вже мали можливість зустрітися зі своїми сім'ями, що також сприяє покращенню їхнього стану, ми відновлюємо їхні втрачені документи, посвідчення учасників бойових дій і т.д".

Деталі: Крім цього пресслужба ДПСУ також оприлюднила відео про те, як звільнений в рамках найбільшого наразі обміну прикордонник Ігор Кучер приїхав до прикордонної академії - привітати свого сина, який склав присягу на вірність українському народові.

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