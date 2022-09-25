Прикордонники розповіли про стан повернутих з полону бійців
Звільнені в рамках обміну полоненими 21 вересня 9 прикордонників проходять реабілітацію в медичних закладах.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 25 вересня, пресслужба відомства
Пряма мова Демченка: "Зараз вони знаходяться в медичних закладах, ми відразу їх туди відправили, щоб обстежити. Їхній фізично-психологічний стан був украй важким, адеж ми розуміємо, в яких умовах їх тримали росіяни, і як до них ставилися.
Якщо говорити про фізичний стан, то це велика втрата ваги (десятки кілограм), вони просто фізично виснажені.
На даний момент їм надається вся необхідна медична допомога, більшість з них вже мали можливість зустрітися зі своїми сім'ями, що також сприяє покращенню їхнього стану, ми відновлюємо їхні втрачені документи, посвідчення учасників бойових дій і т.д".
Деталі: Крім цього пресслужба ДПСУ також оприлюднила відео про те, як звільнений в рамках найбільшого наразі обміну прикордонник Ігор Кучер приїхав до прикордонної академії - привітати свого сина, який склав присягу на вірність українському народові.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених - командири "Азова", прикордонники, поліцейські, морпіхи, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Серед звільнених прикордонників - начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, а також офіцери цього загону та один штаб-сержант.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
- Це найбільший обмін військовоплоненими віл початку повномасшттабного вторгнення РФ 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає тривалий процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування. Повідомлялось, що звільнені українці - у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.
- Більше 2 тисяч захисників Маріуполя залишаються в російському полоні.