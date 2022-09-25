Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники розповіли про стан повернутих з полону бійців

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 10:46
фото ДПСУ

Звільнені в рамках обміну полоненими 21 вересня 9 прикордонників проходять реабілітацію в медичних закладах.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 25 вересня, пресслужба відомства

Пряма мова Демченка: "Зараз вони знаходяться в медичних закладах, ми відразу їх туди відправили, щоб обстежити. Їхній фізично-психологічний стан був украй важким, адеж ми розуміємо, в яких умовах їх тримали росіяни, і як до них ставилися.

Якщо говорити про фізичний стан, то це велика втрата ваги (десятки кілограм), вони просто фізично виснажені.

На даний момент їм надається вся необхідна медична допомога, більшість з них вже мали можливість зустрітися зі своїми сім'ями, що також сприяє покращенню їхнього стану, ми відновлюємо їхні втрачені документи, посвідчення учасників бойових дій і т.д".

Деталі: Крім цього пресслужба ДПСУ також оприлюднила відео про те, як звільнений в рамках найбільшого наразі обміну прикордонник Ігор Кучер приїхав до прикордонної академії - привітати свого сина, який склав присягу на вірність українському народові.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених - командири "Азова", прикордонники, поліцейські, морпіхи, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Серед звільнених прикордонників - начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, а також офіцери цього загону та один штаб-сержант.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Це найбільший обмін військовоплоненими віл початку повномасшттабного вторгнення РФ 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає тривалий процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування. Повідомлялось, що звільнені українці - у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.
  • Більше 2 тисяч захисників Маріуполя залишаються в російському полоні.

Теми: Прикордонна службавійнаполонені
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

РФ використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу й Сибіру – Зеленський

відеоМахачкала: на акції проти мобілізації сутички, протестувальники відбивають затриманих

Кирил заявив, що смерть на війні проти України "змиває всі гріхи"

Ще у трьох регіонах Росії підпалили військкомати - ЗМІ

відеоУ Дагестані спалахнули протести проти мобілізації, поліція почала стріляти

фотоНа окупованій Луганщині "бавовна" на ворожому складі і в казармах – Гайдай

Усі новини...
Прикордонна служба
ДПСУ: росіяни забирають з поля бою хіба що офіцерський склад
ДПСУ про напрямок Білорусі: Сили оборони роблять все, щоб не допустити провокацій чи вторгнення
Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ
Останні новини
23:47
На кількох напрямках фронту маємо позитивні результати – президент
23:35
Зеленський очікує плану допомоги кожному зі звільнених з полону
23:14
РФ використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу й Сибіру – Зеленський
22:51
доповненоРосіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення – Генштаб
22:14
Захід вважає малоймовірним, але готує сценарії реагування на застосування РФ ядерної зброї - FT
21:56
фотоНа Донбасі продали Леніна: хтось заплатив більше 700 тисяч
21:50
Зеленський: Путін знає, що після "референдумів" переговори будуть неможливі
21:34
"Не думаю, що він блефує": Зеленський про ядерні погрози Путіна
21:24
В Ізюмі знайшли ще два масові поховання – президент
20:40
Зеленський: Ми отримали NASAMS
Усі новини...