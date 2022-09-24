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В патронатній службі "Азова" розповіли про стан звільнених захисників: критична анорексія

Ірина Балачук, Севгіль МусаєваСубота, 24 вересня 2022, 14:55
Фото з Telegram Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Джерело: голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова у коментарі "Українській правді"  

Пряма мова Толкачової: "Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб".

Деталі: За її словами, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення закордон.

Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.

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Голова патронатної служби "Азова" зазначила, що хлопці дякують ГУР, Генштабу, СБУ, ОП за звільнення.

Передісторія: 

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: Азов полоненіобмін
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