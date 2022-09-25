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Пограничники рассказали о состоянии возвращенных из плена бойцов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 10:46
фото ГПСУ

Освобожденные в рамках обмена пленными 21 сентября 9 пограничников проходят реабилитацию в медицинских учреждениях.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 25 сентября, пресс-служба ведомства

Прямая речь Демченко: "Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, мы сразу их туда отправили, чтобы обследовать. Их физико-психологическое состояние было крайне тяжелым, ведь мы понимаем, в каких условиях их держали россияне, и как к ним относились.

Если говорить о физическом состоянии, то это большая потеря веса (десятки килограмм), они просто физически истощены.

На данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь, большинство из них уже имели возможность встретиться со своими семьями, что также способствует улучшению их состояния, мы восстанавливаем их утраченные документы, удостоверения участников боевых действий и т.д.".

Детали: Кроме этого пресс-служба ГПСУ также обнародовала видео о том, как освобожденный в рамках крупнейшего пока обмена пограничник Игорь Кучер приехал в пограничную академию - поздравить своего сына, который принял присягу на верность украинскому народу.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных - командиры "Азова", пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. Среди освобожденных пограничников - начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель, а также офицеры этого отряда и один штаб-сержант.
  • России вернули кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Это самый большой обмен военнослужащими с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Освобожденных защитников и защитниц ждет длительный процесс реабилитации, адаптации, восстановления и лечения. Сообщалось, что освобожденные украинцы - в шокирующем состоянии - почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.
  • Более 2 тысяч защитников Мариуполя остаются в российском плену.

Темы: Пограничная службавойнапленные
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