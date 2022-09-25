В Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации, полиция начала стрелять
Днем 25 сентября жители села Эндирей в Дагестане перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против мобилизации. Полиция открыла стрельбу в воздух.
Источник: "Медуза"
Детали: Сообщается, что из села по мобилизации призвали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей.
Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные, неизвестно.
По информации издания, акции против мобилизации начались в разных регионах России в первый день призыва, 21 сентября. С тех пор в разных городах России задержали более двух тысяч человек, больше всего 21 сентября — свыше 1300 человек.
Украинская правда, в частности, писала, что в российском Якутске состоялась акция, на которую вышли женщины, требуя "прекратить геноцид" и вернуть мужчин домой с войны против Украины.
Что предшествовало:
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.