В Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации, полиция начала стрелять

Днем 25 сентября жители села Эндирей в Дагестане перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против мобилизации. Полиция открыла стрельбу в воздух.

Источник: "Медуза"

Детали: Сообщается, что из села по мобилизации призвали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей.

Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные, неизвестно.

По информации издания, акции против мобилизации начались в разных регионах России в первый день призыва, 21 сентября. С тех пор в разных городах России задержали более двух тысяч человек, больше всего 21 сентября — свыше 1300 человек.

Украинская правда, в частности, писала, что в российском Якутске состоялась акция, на которую вышли женщины, требуя "прекратить геноцид" и вернуть мужчин домой с войны против Украины.

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