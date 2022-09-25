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"Ні геноциду": у російському Якутську жінки вийшли на протест – просять повернути чоловіків

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 10:25
Ні геноциду: у російському Якутську жінки вийшли на протест – просять повернути чоловіків
фото та відео Sakhaday

У російському Якутську на площі Орджонікідзе відбулася акція, на яку вийшли жінки, вимагаючи "припинити геноцид" і повернути чоловіків додому з війни проти України.

Джерело: місцеве видання Sakhaday

Деталі: Журналісти повідомляють, що людей прийшло багато, багато хто прийшов сім'ями, переважно жіночою половиною, з бабусями, доньками.

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Спочатку поліція просила жінок розійтися.

 

До кінця заходу затримання відбулися, але їхня кількість невідома.

Видання повідомляло про автобус затриманих і оцінило дії поліції як "агресивні".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.

Теми: Росіямітингивійнамобілізація
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