"Ні геноциду": у російському Якутську жінки вийшли на протест – просять повернути чоловіків

У російському Якутську на площі Орджонікідзе відбулася акція, на яку вийшли жінки, вимагаючи "припинити геноцид" і повернути чоловіків додому з війни проти України.

Джерело: місцеве видання Sakhaday

Деталі: Журналісти повідомляють, що людей прийшло багато, багато хто прийшов сім'ями, переважно жіночою половиною, з бабусями, доньками.

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Спочатку поліція просила жінок розійтися.

До кінця заходу затримання відбулися, але їхня кількість невідома.

Видання повідомляло про автобус затриманих і оцінило дії поліції як "агресивні".

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