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Росіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 22:51
Росіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення – Генштаб
GETTY IMAGES

У Генштабі ЗСУ заявляють, що російське командування направляє новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки безпосередньо на лінію зіткнення на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину, "Медиазона"

Дослівно: "Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.

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Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків".

Деталі: У Генштабі також повідомляють, що з 22 вересня військові комісаріати РФ працюють у цілодобовому режимі, а особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

Повідомляється також, що у Севастополі в тимчасово окупованому Криму чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції".

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Пізніше російське видання "Медиазона" з посиланням на дружину мобілізованого з Липецька повідомило, що його відправляють на лінію фронту після одного дня навчання.

Дружина мобілізованого Тетяна Доценко розповіла, що її 45-річний чоловік Андрій Козирєв отримав повістку о п'ятій ранку 22 вересня, о сьомій годині пішов до військкомату. "О 10:30 десь зібрали два автобуси і повезли в Бєлгородську область", - додала вона.

За словами жінки, "навчання були один день", а в неділю її чоловік повідомив, що їх відправляють на лінію фронту.  "Їх 1 000 осіб, медкомісії не було", - додала вона.

Передісторія:

Теми: ГенштабРосіямобілізаціявійна
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