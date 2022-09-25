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Россияне направляют мобилизованных без подготовки на линию соприкосновения – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 22:51
Россияне направляют мобилизованных без подготовки на линию соприкосновения – Генштаб
GETTY IMAGES

В Генштабе ВСУ заявляют, что российское командование направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов, "Медиазона"

Дословно: "Командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию соприкосновения.

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Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей".

Детали: В Генштабе также сообщают, что с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме, а лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации угрожают уголовной ответственностью.

Сообщается также, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму мужчинам призывного возраста вручено около одной тысячи повесток. Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до окончания срока так называемой "специальной операции".

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Позже российское издание "Медиазона" со ссылкой на жену мобилизированного из Липецка сообщило, что его отправляют на линию фронта после одного дня обучения.

Жена мобилизованного Татьяна Доценко рассказала, что ее 45-летний муж Андрей Козырев получил повестку в пять утра 22 сентября, к семи часам пошел в военкомат. "В 10:30 где-то собрали два автобуса и повезли в Белгородскую область", — добавила она.

По словам женщины, "учения были один день", а в воскресенье ее муж сообщил, что их отправляют на линию фронта.  "Их 1 000 человек, медкомиссии не было", — добавила она.

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Темы: ГенштабРосcиямобилизациявойна
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