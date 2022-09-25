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Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

"Украинская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 19:41
Предстоятель РПЦ Кирилл, Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл на воскресной проповеди заявил, что жертва "при исполнении воинского долга" "смывает все грехи".

Источник: "Медуза", SOTA

Прямая речь Кирилла: "Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне.

И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил".

Что предшествовало: Ранее Кирилл заявлял, что молодые россияне "совершают подвиг", убивая украинцев.

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Темы: КириллцерковьРосcиярелигия
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