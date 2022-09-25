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Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

"Украинская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 19:41
Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины смывает все грехи
Предстоятель РПЦ Кирилл, Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл на воскресной проповеди заявил, что жертва "при исполнении воинского долга" "смывает все грехи".

Источник: "Медуза", SOTA

Прямая речь Кирилла: "Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне.

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И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил".

Что предшествовало: Ранее Кирилл заявлял, что молодые россияне "совершают подвиг", убивая украинцев.

Темы: КириллцерковьРосcиярелигия
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