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В Ізюмі знайшли ще два масові поховання – президент

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 21:24
Ексгумація тіл в Ізюмі, фото з Telegram Олега Синєгубова

У деокупованому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі – ред.). Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі.

Вони знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також ідеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання".

Деталі: Зеленський нагадав, що в першому масовому похованні в Ізюмі були поховані цілі сім'ї, які були закатовані та вбиті.

"Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні", - сказав президент.

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки. 
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
  • Правоохоронці знаходили серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
  • 23 вересня в Ізюмі закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.

Теми: ЗеленськийІзюмХарківська областьдеокупація
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