В Ізюмі знайшли ще два масові поховання – президент

У деокупованому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі – ред.). Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі.

Вони знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також ідеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання".

Деталі: Зеленський нагадав, що в першому масовому похованні в Ізюмі були поховані цілі сім'ї, які були закатовані та вбиті.

"Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні", - сказав президент.

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