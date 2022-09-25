Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 21:24
В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент
Эксгумация тел в Изюме, фото из Telegram Олега Синегубова

В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью CBS News

Прямая речь: "Мы нашли большое массовое захоронение с половиной тысячи человек (в Изюме – ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути.

Реклама:

Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения".

Детали: Зеленский напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, которые были замучены и убиты.

"Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Они лежали, прижавшись друг к другу". История жизни и гибели восьми родственников, могилы которых нашли в Изюме 

Предыстория:

  • Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники. 
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
  • Правоохранители находят среди похороненных тела мужчин со связанными руками, переломами челюстей, отрезанными гениталиями и другими следами издевательств.
  • 23 сентября в Изюме закончили эксгумацию из массового захоронения убитых оккупантами жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.

Темы: ЗеленскийИзюмХарьковская областьдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
Все новости...
Реклама: