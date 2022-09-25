В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент

В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью CBS News

Прямая речь: "Мы нашли большое массовое захоронение с половиной тысячи человек (в Изюме – ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути.

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Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения".

Детали: Зеленский напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, которые были замучены и убиты.

"Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали", - сказал президент.

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