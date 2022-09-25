В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент
В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.
Источник: президент Владимир Зеленский в интервью CBS News
Прямая речь: "Мы нашли большое массовое захоронение с половиной тысячи человек (в Изюме – ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути.
Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения".
Детали: Зеленский напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, которые были замучены и убиты.
"Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали", - сказал президент.
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Предыстория:
- Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники.
- 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
- Правоохранители находят среди похороненных тела мужчин со связанными руками, переломами челюстей, отрезанными гениталиями и другими следами издевательств.
- 23 сентября в Изюме закончили эксгумацию из массового захоронения убитых оккупантами жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.