Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 21:24
Эксгумация тел в Изюме, фото из Telegram Олега Синегубова

В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью CBS News

Прямая речь: "Мы нашли большое массовое захоронение с половиной тысячи человек (в Изюме – ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути.

Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения".

Детали: Зеленский напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, которые были замучены и убиты.

"Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторые части их тел отсутствовали", - сказал президент.

Читайте также: "Они лежали, прижавшись друг к другу". История жизни и гибели восьми родственников, могилы которых нашли в Изюме 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники. 
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
  • Правоохранители находят среди похороненных тела мужчин со связанными руками, переломами челюстей, отрезанными гениталиями и другими следами издевательств.
  • 23 сентября в Изюме закончили эксгумацию из массового захоронения убитых оккупантами жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.

Темы: ЗеленскийИзюмХарьковская областьдеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Президент Финляндии сомневается, что Путин примет "какое бы то ни было поражение" в Украине

Россияне за сутки потеряли 15 танков, 4 вертолета и 500 военных

Россия закрыла Ростовскую область на въезд и выезд – Генштаб ВСУ

Украинцы перехитрили Путина – Трасс

ISW: Путин даже не пытался подготовить население России к войне и мобилизации

РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны
"Не думаю, что он блефует": Зеленский о ядерных угрозах Путина
Зеленский: Мы получили NASAMS
Последние новости
11:05
Объявленная Путиным мобилизация не повлияет на ход войны - ISW
10:58
Как полярники назовут тюленят: на "Академике Вернадском" определились с именами
10:56
В России открыли стрельбу в школе: есть пострадавшие
10:47
Псевдореферендумы: возле ЗАЭС оккупанты устроили фарс с ряжеными
10:40
Как стать гауляйтером-2. Пять историй о коллаборантах Херсонщины
10:33
Как вакцинировать детей против COVID-19 и нужна ли им бустерная доза - объясняет Минздрав
10:26
Обстрелы Николаевщины: оккупанты ударили по промзоне города и селу Христофоровка
10:06
Испания планирует выдавать визы "цифровых кочевников", чтобы привлечь фрилансеров
10:05
фотоСБУ обнаружила еще одну пыточную на Харьковщине: украинцев после тортур вывозили в РФ
10:00
NASA планирует столкнуть космический корабль с астероидом: зачем это нужно
Все новости...