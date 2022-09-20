На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін
У Харківській області українська влада встановила контроль та провела зачистку у 118 населених пунктах, які перебували в окупації, у 12 населених пунктах ще триває "зачистка".
Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у нацмарафоні 19 вересня, "Суспільне"
Пряма мова: "Лише за минулу добу встановлено контроль і триває зачистка 12 населених пунктів. Від початку деокупаційних заходів було встановлено контроль та здійснено зачистку у 118 населених пунктах, в яких проживає орієнтовно 50 тисяч цивільних (осіб)".
Деталі: За словами Єніна, на деокупованих територіях Харківщини 18 вересня виявили пів сотні тіл цивільних, від початку деокупації правоохоронці виявили 168 тіл, – але в яких населених пунктах області, чиновник МВС не уточнив.
Із 48 могил на стихійному кладовищі в Ізюмі правоохоронці ексгумували 52 людей, сказав Єнін. Він підтвердив, що на тілах загиблих є ознаки катування.
"Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, таких чимало. Це і зламані ребра, і проломані голови, чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, з відрізаними геніталіями", – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.
За словами Єніна, те стихійне поховання, яке знайшли під Ізюмом, – не останнє навіть у цьому місті.
Загалом на території Харківщини зареєстровано 292 воєнних злочини. Переважна частина – це кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
Передісторія:
- Російські війська втекли з Ізюму 10 вересня, залишивши чимало військової техніки.
- 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
- На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
- ООН направить команду до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.