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На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Вівторок, 20 вересня 2022, 00:08
Місто Ізюм, фото Євгенія Єніна

У Харківській області українська влада встановила контроль та провела зачистку у 118 населених пунктах, які перебували в окупації, у 12 населених пунктах ще триває "зачистка".

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у нацмарафоні 19 вересня, "Суспільне"

Пряма мова: "Лише за минулу добу встановлено контроль і триває зачистка 12 населених пунктів. Від початку деокупаційних заходів було встановлено контроль та здійснено зачистку у 118 населених пунктах, в яких проживає орієнтовно 50 тисяч цивільних (осіб)".

Деталі: За словами Єніна, на деокупованих територіях Харківщини 18 вересня виявили пів сотні тіл цивільних, від початку деокупації правоохоронці виявили 168 тіл, – але в яких населених пунктах області, чиновник МВС не уточнив.

Із 48 могил на стихійному кладовищі в Ізюмі правоохоронці ексгумували 52 людей, сказав Єнін. Він підтвердив, що на тілах загиблих є ознаки катування.

"Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, таких чимало. Це і зламані ребра, і проломані голови, чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, з відрізаними геніталіями", – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.

За словами Єніна, те стихійне поховання, яке знайшли під Ізюмом, – не останнє навіть у цьому місті. 

ВІДЕО ДНЯ

Загалом на території Харківщини зареєстровано 292 воєнних злочини. Переважна частина – це кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Передісторія:

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Теми: Харківська областьІзюмдеокупаціяМВС
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