Росіяни за добу втратили 15 танків, 4 гелікоптери та 500 військових
Понеділок, 26 вересня 2022, 09:23
Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців, всього за добу ліквідовано близько 500 окупантів, за підрахунками українського Генштабу.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 290 (+15) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;
- артилерійських систем – 1 369 (+1) од;
- РСЗВ – 330 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 172 (+1) од;
- літаків – 260 (+1) од;
- гелікоптерів – 224 (+4) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
- крилаті ракети ‒ 241 (+0);
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;
- спеціальна техніка ‒ 131 (+1).
Дані уточнюються.
Цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Один із дронів, який атакував Одещину в ніч проти 26 вересня, був знищений силами Протиповітряної оборони.
- 25 вересня протиповітряна оборона збила дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв.