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Росіяни за добу втратили 15 танків, 4 гелікоптери та 500 військових

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 09:23
Ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців, всього за добу ліквідовано близько 500 окупантів, за підрахунками українського Генштабу.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 290 (+15) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;
  • артилерійських систем – 1 369 (+1) од;
  • РСЗВ – 330 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 172 (+1) од;
  • літаків – 260 (+1) од; 
  • гелікоптерів – 224 (+4) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 241 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 3711 (+10) од;
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+1).

Дані уточнюються. 

Цьому передувало: 

  • Один із дронів, який атакував Одещину в ніч проти 26 вересня, був знищений силами Протиповітряної оборони. 
  • 25 вересня протиповітряна оборона збила дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв.

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Теми: РосіявійнаГенштабУкраїна
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