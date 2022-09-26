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Россияне за сутки потеряли 15 танков, 4 вертолета и 500 военных

"Украинская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 09:23
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Россия в войне против Украины потеряла уже более 57 тысяч военнослужащих, всего за сутки ликвидировано около 500 оккупантов, по подсчетам украинского Генштаба.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 57 200 (+500) человек ликвидировано;
  • танков – 2 290 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 857 (+25) ед;
  • артиллерийских систем – 1 369 (+1) ед;
  • РСЗО – 330 (+2) ед;
  • средства ПВО – 172 (+1) ед;
  • самолетов – 260 (+1) ед; 
  • вертолетов – 224 (+4) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4);
  • крылатые ракеты – 241 (+0);
  • корабли / катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 711 (+10) ед;
  • специальная техника – 131 (+1).

Данные уточняются. 

Этому предшествовало: 

  • Один из дронов, который атаковал Одесскую область в ночь на 26 сентября, был уничтожен силами противовоздушной обороны. 
  • 25 сентября противовоздушная оборона сбила дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136, которым россияне пытались атаковать Николаев.

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Темы: РосcиявойнаГенштабУкраина
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