Россияне за сутки потеряли 15 танков, 4 вертолета и 500 военных
Понедельник, 26 сентября 2022, 09:23
Россия в войне против Украины потеряла уже более 57 тысяч военнослужащих, всего за сутки ликвидировано около 500 оккупантов, по подсчетам украинского Генштаба.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 57 200 (+500) человек ликвидировано;
- танков – 2 290 (+15) ед;
- боевых бронированных машин – 4 857 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 1 369 (+1) ед;
- РСЗО – 330 (+2) ед;
- средства ПВО – 172 (+1) ед;
- самолетов – 260 (+1) ед;
- вертолетов – 224 (+4) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4);
- крылатые ракеты – 241 (+0);
- корабли / катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 711 (+10) ед;
- специальная техника – 131 (+1).
Данные уточняются.
Этому предшествовало:
- Один из дронов, который атаковал Одесскую область в ночь на 26 сентября, был уничтожен силами противовоздушной обороны.
- 25 сентября противовоздушная оборона сбила дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136, которым россияне пытались атаковать Николаев.
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