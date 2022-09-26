Служба безпеки виявила у селі Липці на Харківщині приміщення, де представники так званої "народної міліції ЛНР" та російські військові утримували проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, а потім силоміць вивозили до Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно СБУ: "Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом".

Деталі: Катівню виявили 23 вересня. Окупанти застосовували до в’язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію Росії.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх постраждалих від тортур, а також воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільними. В СБУ нагадали, що усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Передісторія:

16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області уже виявили 10 катівень.

17 вересня стало відомо, що під час окупації смт Козача Лопань на Харківщині російська армія катувала людей у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції".

23 вересня стало відомо, що правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян, також встановлені особи понад 1 тисячі російських військових, які чинили злочини на окупованих територіях.