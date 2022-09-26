Служба безпеки виявила у селі Липці на Харківщині приміщення, де представники так званої "народної міліції ЛНР" та російські військові утримували проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, а потім силоміць вивозили до Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно СБУ: "Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом".

Реклама:

Деталі: Катівню виявили 23 вересня. Окупанти застосовували до в’язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію Росії.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх постраждалих від тортур, а також воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільними. В СБУ нагадали, що усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ