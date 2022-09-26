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СБУ виявила ще одну катівню на Харківщині: українців після тортур вивозили до РФ

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 10:05
Катівня росіян у селі Липці на Харківщині, фото Харківська облпрокуратура

Служба безпеки виявила у селі Липці на Харківщині приміщення, де представники так званої "народної міліції ЛНР" та російські військові утримували проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, а потім силоміць вивозили до Росії. 

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно СБУ: "Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом". 

Деталі: Катівню виявили 23 вересня. Окупанти застосовували до в’язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію Росії.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх постраждалих від тортур, а також воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільними. В СБУ нагадали, що усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. 

 
  
 
 
 

Передісторія: 

  • 16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області уже виявили 10 катівень.  
  • 17 вересня стало відомо, що під час окупації смт Козача Лопань на Харківщині російська армія катувала людей у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції".
  • 23 вересня стало відомо, що правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян, також встановлені особи понад 1 тисячі російських військових, які чинили злочини на окупованих територіях.

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Теми: Харківська областьСБУокупація
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