СБУ обнаружила еще одну пыточную на Харьковщине: украинцев после издевательств вывозили в РФ
Служба безопасности обнаружила в селе Липцы на Харьковщине помещение, где представители так называемой "народной милиции ЛНР" и российские военные удерживали проукраински настроенных местных жителей, а потом насильно вывозили в Россию.
Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генерального прокурора
Дословно СБУ: "Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом".
Детали: Правоохранители обнаружили пыточную 23 сентября. Оккупанты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего силой вывозили их на территорию России.
Продолжаются следственные действия для установления всех пострадавших от пыток, а также военных преступников, причастных к издевательствам над гражданскими. В СБУ напомнили, что все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге.
Предыстория:
- 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных.
- 17 сентября стало известно, что во время оккупации пгт Казачья Лопань на Харьковщине российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "Народной милиции".
- 23 сентября стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.