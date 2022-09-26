СБУ обнаружила еще одну пыточную на Харьковщине: украинцев после издевательств вывозили в РФ

Служба безопасности обнаружила в селе Липцы на Харьковщине помещение, где представители так называемой "народной милиции ЛНР" и российские военные удерживали проукраински настроенных местных жителей, а потом насильно вывозили в Россию.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно СБУ: "Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом".

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Детали: Правоохранители обнаружили пыточную 23 сентября. Оккупанты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего силой вывозили их на территорию России.

Продолжаются следственные действия для установления всех пострадавших от пыток, а также военных преступников, причастных к издевательствам над гражданскими. В СБУ напомнили, что все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

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