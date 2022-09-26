СБУ обнаружила еще одну пыточную на Харьковщине: украинцев после издевательств вывозили в РФ

Служба безопасности обнаружила в селе Липцы на Харьковщине помещение, где представители так называемой "народной милиции ЛНР" и российские военные удерживали проукраински настроенных местных жителей, а потом насильно вывозили в Россию.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно СБУ: "Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом".

Детали: Правоохранители обнаружили пыточную 23 сентября. Оккупанты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего силой вывозили их на территорию России.

Продолжаются следственные действия для установления всех пострадавших от пыток, а также военных преступников, причастных к издевательствам над гражданскими. В СБУ напомнили, что все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

Предыстория:

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных.

17 сентября стало известно, что во время оккупации пгт Казачья Лопань на Харьковщине российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "Народной милиции".

23 сентября стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.