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СБУ обнаружила еще одну пыточную на Харьковщине: украинцев после издевательств вывозили в РФ

"Украинская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 10:05
Пыточная россиян в селе Липцы на Харьковщине, фото Харьковская облпрокуратура

Служба безопасности обнаружила в селе Липцы на Харьковщине помещение, где представители так называемой "народной милиции ЛНР" и российские военные удерживали проукраински настроенных местных жителей, а потом насильно вывозили в Россию.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно СБУ: "Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом". 

Детали: Правоохранители обнаружили пыточную 23 сентября. Оккупанты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего силой вывозили их на территорию России.

Продолжаются следственные действия для установления всех пострадавших от пыток, а также военных преступников, причастных к издевательствам над гражданскими. В СБУ напомнили, что все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге. 

  
  
 
 
 

Предыстория: 

  • 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных.  
  • 17 сентября стало известно, что во время оккупации пгт Казачья Лопань на Харьковщине российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "Народной милиции".
  • 23 сентября стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.

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Темы: Харьковская областьСБУоккупация
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