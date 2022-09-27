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Сноуден получил гражданство России

Анастасия КалатурВторник, 27 сентября 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену российское гражданство.

Источник: указ, российская "Медуза", адвокат Анатолий Кучерена в "Интерфакс"

Детали: Анатолий Кучерена сказал, что Сноуден не подлежит призыву, поскольку не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы.

Адвокат сообщил также, что российского гражданства будет добиваться и жена американца.

Предыстория

  • В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру.
  • На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности.
  • Сноуден сначала сбежал из США в Гонконг, а затем в Россию.
  • В 2020 году Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России и заявил, что решил получить российское гражданство.

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Темы: СноуденРосcиягражданство
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