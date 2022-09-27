Сноуден получил гражданство России

Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену российское гражданство.

Источник: указ, российская "Медуза", адвокат Анатолий Кучерена в "Интерфакс"

Детали: Анатолий Кучерена сказал, что Сноуден не подлежит призыву, поскольку не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы.

Адвокат сообщил также, что российского гражданства будет добиваться и жена американца.

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