Сноуден хоче отримати російське громадянство

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що вирішив отримати громадянство Росії.

Джерело: Сноуден в Twitter

Пряма мова: "Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином. Ось чому в епоху пандемій і закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного російсько-американського громадянства".

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e