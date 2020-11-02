Сноуден хоче отримати російське громадянство

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що вирішив отримати громадянство Росії.

Джерело: Сноуден в Twitter

Пряма мова: "Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином. Ось чому в епоху пандемій і закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного російсько-американського громадянства".

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

Деталі: Сноуден додав, що вони з дружиною Ліндсі "залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки, яку люблять, включаючи свободу висловлювати свою думку".

Він також підкреслив, що з нетерпінням чекає того дня, коли зможе повернутися в Штати, щоб "вся сім'я возз'єдналася".

За даними РИА Новости, дитина Сноуденів має народитися в кінці грудня. За місцем народження вона отримає російське громадянство.

Що було раніше: У жовтні Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.

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