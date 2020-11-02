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Сноуден хоче отримати російське громадянство

Понеділок, 2 листопада 2020, 09:11
Сноуден хоче отримати російське громадянство
Фото The Guardian

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що вирішив отримати громадянство Росії.

Джерело: Сноуден в Twitter

Пряма мова: "Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином. Ось чому в епоху пандемій і закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного російсько-американського громадянства".

Деталі: Сноуден додав, що вони з дружиною Ліндсі "залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки, яку люблять, включаючи свободу висловлювати свою думку".

Він також підкреслив, що з нетерпінням чекає того дня, коли зможе повернутися в Штати, щоб "вся сім'я возз'єдналася".

За даними РИА Новости, дитина Сноуденів має народитися в кінці грудня. За місцем народження вона отримає російське громадянство.

Що було раніше: У жовтні Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.

Передісторія: 

  • У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу.
  • На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.
  • Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.
  • У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий подумати про те, щоб помилувати екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Українська правда

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Теми: СноуденРосіягромадянствоСША
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