Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сноуден хоче отримати російське громадянство

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:11
Фото The Guardian

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що вирішив отримати громадянство Росії.

Джерело: Сноуден в Twitter

Пряма мова: "Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином. Ось чому в епоху пандемій і закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного російсько-американського громадянства".

Деталі: Сноуден додав, що вони з дружиною Ліндсі "залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки, яку люблять, включаючи свободу висловлювати свою думку".

Він також підкреслив, що з нетерпінням чекає того дня, коли зможе повернутися в Штати, щоб "вся сім'я возз'єдналася".

За даними РИА Новости, дитина Сноуденів має народитися в кінці грудня. За місцем народження вона отримає російське громадянство.

Що було раніше: У жовтні Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.

Передісторія: 

  • У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу.
  • На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.
  • Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.
  • У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий подумати про те, щоб помилувати екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Українська правда
Теми: СноуденРосіягромадянствоСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: у неділю хворобу підтвердили 6,8 тисячам осіб

мапаВступили в силу нові епідзони: Київ - помаранчевий, Харків - червоний 

В антирейтингу загальної кількості заражень COVID-19 Україна 8-ма в Європі

Укрзалізниця припиняє продаж квитків із Ужгорода і ще ряду станцій

Одіозного ексрегіонала Лук'янова обрали депутатом міськради

"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи": Зеленський для FT про рішення КС

Усі новини...
Сноуден
Сноудену дали безстрокову посвідку на проживання в Росії
Трамп про помилування Сноудена: "Я подумаю про це"
Сноуден запросив притулок у Франції
Останні новини
11:37
У Молдові порахували 100% бюлетенів: Санду перемогла Додона у першому турі
11:23
У Словаччині населення масово перевірили на коронавірус, позитивних – 1%
11:05
4658 ліжок для інших захворювань: лікарні НАН цілодобово прийматимуть хворих без COVID-19
11:05
Притула: Пропонували проплатити кампанію за 2,5 млн доларів "без обязов"
11:02
На коронавірус захворів голова Івано-Франківської ОДА
10:56
Притула після програшу у Києві готується до виборів у Раду
10:55
За два тижні регіони повинні забезпечити киснем 25 тисяч ліжок – Степанов
10:53
Нацбанк відновив продаж валюти на міжбанку
10:35
Ціни на нафту упали на понад 3% на тлі розширення локдаунів у Європі
10:33
У Гармаша, Шапаренка та ще кількох "динамівців" виявили коронавірус
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!