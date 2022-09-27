Росіяни розгорнуть мобілізаційний пункт на кордоні з Грузією

Російські військові найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт на ділянці російсько-грузинського кордону в Північній Осетії, повістки вручатимуть прямо на КПП "Верхній Ларс".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: При цьому було дозволено піший перехід через цей контрольно-пропускний пункт.

Реклама:

Що було раніше: