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Росіяни розгорнуть мобілізаційний пункт на кордоні з Грузією

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 вересня 2022, 10:43
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Російські військові найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт на ділянці російсько-грузинського кордону в Північній Осетії, повістки вручатимуть прямо на КПП "Верхній Ларс".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: При цьому було дозволено піший перехід через цей контрольно-пропускний пункт.

Що було раніше

  • 26 вересня ФСБ відправила БТР на кордон із Грузією і стежитимуть за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".
  • Раніше повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
  • Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співрозмовників у владі.

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Теми: війнаРосіякордонмобілізація
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