Россияне развернут мобилизационный пункт на границе с Грузией
Вторник, 27 сентября 2022, 10:43
Российские военные в ближайшее время развернут мобилизационный пункт на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии, повестки будут вручать прямо на КПП "Верхний Ларс".
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"
Детали: При этом был разрешен пеший переход через этот контрольно-пропускной пункт.
Что предшествовало:
- 26 сентября ФСБ отпправила БТР на границу с Грузией и будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".
- Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
- Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.
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