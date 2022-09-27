Россияне развернут мобилизационный пункт на границе с Грузией

Российские военные в ближайшее время развернут мобилизационный пункт на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии, повестки будут вручать прямо на КПП "Верхний Ларс".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: При этом был разрешен пеший переход через этот контрольно-пропускной пункт.

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