Россияне развернут мобилизационный пункт на границе с Грузией

Российские военные в ближайшее время развернут мобилизационный пункт на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии, повестки будут вручать прямо на КПП "Верхний Ларс".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: При этом был разрешен пеший переход через этот контрольно-пропускной пункт.

Что предшествовало:

26 сентября ФСБ отпправила БТР на границу с Грузией и будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".

Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу

Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.