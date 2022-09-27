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Россияне развернут мобилизационный пункт на границе с Грузией

Станислав ПогориловВторник, 27 сентября 2022, 10:43
Россияне развернут мобилизационный пункт на границе с Грузией
скриншот

Российские военные в ближайшее время развернут мобилизационный пункт на участке российско-грузинской границы в Северной Осетии, повестки будут вручать прямо на КПП "Верхний Ларс".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: При этом был разрешен пеший переход через этот контрольно-пропускной пункт.

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Что предшествовало:

  • 26 сентября ФСБ отпправила БТР на границу с Грузией и будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".
  • Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу
  • Мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти.

Темы: войнаРосcияграницамобилизация
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