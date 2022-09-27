Росія готується до анексії та примусового призову українців на війну – ISW

Росія може оголосити про анексію окупованих територій України приблизно 1 жовтня, щоб примусово мобілізувати українців в рамках осінньої призовної кампанії.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Запланована Кремлем анексія окупованої України може статися до або незабаром після 1 жовтня, початку нормального осіннього призову в Росії, щоб забезпечити можливість примусового призову українських цивільних воювати проти України".

Деталі: Аналітики припускають, що у такому випадку російська влада розширить примусову мобілізацію українців.

В ISW нагадують, що цивільні особи на окупованих українських територіях не відповідають юридичним критеріям для часткової мобілізації, зокрема багато хто не має досвіду служби в армії.

Передісторія:

У вересні Генштаб України повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.

Президент Володимир Зеленський закликав жителів окупованих територій усіляко уникати російської мобілізації.

Британська розвідка констатувала, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту 30 вересня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.