Росія готується до анексії та примусового призову українців на війну – ISW
Росія може оголосити про анексію окупованих територій України приблизно 1 жовтня, щоб примусово мобілізувати українців в рамках осінньої призовної кампанії.
Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Дослівно: "Запланована Кремлем анексія окупованої України може статися до або незабаром після 1 жовтня, початку нормального осіннього призову в Росії, щоб забезпечити можливість примусового призову українських цивільних воювати проти України".
Деталі: Аналітики припускають, що у такому випадку російська влада розширить примусову мобілізацію українців.
В ISW нагадують, що цивільні особи на окупованих українських територіях не відповідають юридичним критеріям для часткової мобілізації, зокрема багато хто не має досвіду служби в армії.
Передісторія:
- У вересні Генштаб України повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.
- Президент Володимир Зеленський закликав жителів окупованих територій усіляко уникати російської мобілізації.
- Британська розвідка констатувала, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту 30 вересня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.