Росія готується до анексії та примусового призову українців на війну – ISW

Росія може оголосити про анексію окупованих територій України приблизно 1 жовтня, щоб примусово мобілізувати українців в рамках осінньої призовної кампанії.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Запланована Кремлем анексія окупованої України може статися до або незабаром після 1 жовтня, початку нормального осіннього призову в Росії, щоб забезпечити можливість примусового призову українських цивільних воювати проти України".

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Деталі: Аналітики припускають, що у такому випадку російська влада розширить примусову мобілізацію українців.

В ISW нагадують, що цивільні особи на окупованих українських територіях не відповідають юридичним критеріям для часткової мобілізації, зокрема багато хто не має досвіду служби в армії.

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