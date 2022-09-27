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Россия готовится к аннексии и принудительному призыву украинцев на войну – ISW

"Украинская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 10:46
Иллюстративное фото, REUTERS

Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины примерно 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной кампании.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может произойти до или вскоре после 1 октября, начала нормального осеннего призыва в России, чтобы обеспечить возможность принудительного призыва украинских гражданских воевать против Украины".

Детали: Аналитики предполагают, что в таком случае российские власти расширят принудительную мобилизацию украинцев.

В ISW напоминают, что гражданские на оккупированных украинских территориях не соответствуют юридическим критериям для частичной мобилизации, в частности многие не имеют опыта службы в армии.

Предыстория: 

  • В сентябре Генштаб Украины сообщил, что на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины захватчики задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста.
  • Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных территорий всячески избегать российской мобилизации.
  • Британская разведка констатировала, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента 30 сентября президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.

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Темы: мобилизацияаннексияпризывРосcия
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