Россия готовится к аннексии и принудительному призыву украинцев на войну – ISW

Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины примерно 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной кампании.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может произойти до или вскоре после 1 октября, начала нормального осеннего призыва в России, чтобы обеспечить возможность принудительного призыва украинских гражданских воевать против Украины".

Детали: Аналитики предполагают, что в таком случае российские власти расширят принудительную мобилизацию украинцев.

В ISW напоминают, что гражданские на оккупированных украинских территориях не соответствуют юридическим критериям для частичной мобилизации, в частности многие не имеют опыта службы в армии.

Предыстория:

В сентябре Генштаб Украины сообщил, что на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины захватчики задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста.

Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных территорий всячески избегать российской мобилизации.

Британская разведка констатировала, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента 30 сентября президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.