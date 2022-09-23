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Зеленський закликав жителів окупованих територій ховатися від російської мобілізації

Ірина БалачукП'ятниця, 23 вересня 2022, 23:12
Володимир Зеленський. Скриншот з відео ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав жителів окупованих територій усіляко уникати російської мобілізації.

Джерело: президент під час відеозвернення увечері 23 вересня

Пряма мова Зеленського: "У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне – бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України".

Деталі: Тим, хто потрапить до російської армії, Зеленський порадив саботувати будь-яку ворожу активність, заважати будь-яким російським операціям і передавати ЗСУ усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів.

Він також закликає мобілізованих до російської армії жителів окупованих територій "за першої ж нагоди" переходити на українські позиції.

Зеленський зазначив, Україна вже має докази того, що зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли окупанти намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків.

За словами президента, це "свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ".

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"Робіть усе, щоб зберегти життя й допомогти звільнити Україну", – закликав Зеленський.

Що було раніше: Пропагандистське видання "Крыминформ" з посиланням на пресслужбу "уряду" Криму 23 вересня повідомило, що чоловіки, які виїжджають за межі окупованого Росією Криму, повинні отримати відповідний дозвіл у військовому комісаріаті.

Представництво президента України в Криму закликало мешканців окупованого півострова уникати мобілізації або здаватися в полон, а Меджліс кримськотатарського народу закликає до безстрокового протесту.

Передісторія:

Теми: Зеленськийокупаціямобілізація
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