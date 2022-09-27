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Змінились правила для виїзду за кордон чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю

Ірина БалачукВівторок, 27 вересня 2022, 12:32
Фото pixabay.com

В Україні вступили в дію зміни до правил перетину держкордону – відтепер чоловіки призовного віку, які супроводжують осіб з інвалідністю, можуть виїжджати з країни необмежену кількість разів.

Джерело: Державна прикордонна служба  

Деталі: Згідно з новими правилами, чоловікам у віці від 18 до 60 років, які супроводжують осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, дозволили перетинати кордон необмежену кількість разів (раніше дозволялося лише 1 раз на час дії воєнного стану).

Також чоловіки можуть виїхати до вищезазначених осіб за кордон, якщо ті перебувають на консульському обліку.

Водночас відзначається, що громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов’язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.

Аби уникнути відмови у пропуску, ДПСУ рекомендує заздалегідь ознайомитися з вимогами правил перетинання кордону та мати при собі усі необхідні документи.

Передісторія: 

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  • Раніше прикордонники повідомили, що з 14 вересня виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий.
  • 16 серпня президент Володимир Зеленський відповів відмовою на петицію "Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду".
  • 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.

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Теми: Українамобілізаціякордон
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