Змінились правила для виїзду за кордон чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю

В Україні вступили в дію зміни до правил перетину держкордону – відтепер чоловіки призовного віку, які супроводжують осіб з інвалідністю, можуть виїжджати з країни необмежену кількість разів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Згідно з новими правилами, чоловікам у віці від 18 до 60 років, які супроводжують осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, дозволили перетинати кордон необмежену кількість разів (раніше дозволялося лише 1 раз на час дії воєнного стану).

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Також чоловіки можуть виїхати до вищезазначених осіб за кордон, якщо ті перебувають на консульському обліку.

Водночас відзначається, що громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов’язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.

Аби уникнути відмови у пропуску, ДПСУ рекомендує заздалегідь ознайомитися з вимогами правил перетинання кордону та мати при собі усі необхідні документи.

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