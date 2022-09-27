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Изменились правила для выезда за границу мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 12:32
Изменились правила для выезда за границу мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью
Фото pixabay.com

В Украине вступили в действие изменения в правила пересечения госграницы – отныне мужчины призывного возраста, которые сопровождают лиц с инвалидностью, могут выезжать из страны неограниченное количество раз. 

Источник: Государственная пограничная служба 

Детали: Согласно новым правилам, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождают лиц с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, детей с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, разрешили пересекать границу неограниченное количество раз (ранее разрешалось только 1 раз на время действия военного положения).

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Также мужчины могут выехать к вышеупомянутым лицам за границу, если те находятся на консульском учете.

В то же время отмечается, что граждане Украины, которые подлежат призыву по мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее, чем лица, которых они сопровождали.

Чтобы избежать отказа в пропуске, ГПСУ рекомендует заранее ознакомиться с требованиями правил пересечения границы и иметь при себе все необходимые документы.

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Предыстория: 

  • Ранее пограничники сообщили, что с 14 сентября выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине невозможен.
  • 16 августа президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию "Снятие ограничения относительно выезда за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта".
  • 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.

Темы: Украинамобилизацияграница
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