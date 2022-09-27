Изменились правила для выезда за границу мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью

В Украине вступили в действие изменения в правила пересечения госграницы – отныне мужчины призывного возраста, которые сопровождают лиц с инвалидностью, могут выезжать из страны неограниченное количество раз.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Согласно новым правилам, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождают лиц с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, детей с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, разрешили пересекать границу неограниченное количество раз (ранее разрешалось только 1 раз на время действия военного положения).

Также мужчины могут выехать к вышеупомянутым лицам за границу, если те находятся на консульском учете.

В то же время отмечается, что граждане Украины, которые подлежат призыву по мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее, чем лица, которых они сопровождали.

Чтобы избежать отказа в пропуске, ГПСУ рекомендует заранее ознакомиться с требованиями правил пересечения границы и иметь при себе все необходимые документы.

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