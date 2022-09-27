Изменились правила для выезда за границу мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью
В Украине вступили в действие изменения в правила пересечения госграницы – отныне мужчины призывного возраста, которые сопровождают лиц с инвалидностью, могут выезжать из страны неограниченное количество раз.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Согласно новым правилам, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождают лиц с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, детей с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, разрешили пересекать границу неограниченное количество раз (ранее разрешалось только 1 раз на время действия военного положения).
Также мужчины могут выехать к вышеупомянутым лицам за границу, если те находятся на консульском учете.
В то же время отмечается, что граждане Украины, которые подлежат призыву по мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее, чем лица, которых они сопровождали.
Чтобы избежать отказа в пропуске, ГПСУ рекомендует заранее ознакомиться с требованиями правил пересечения границы и иметь при себе все необходимые документы.
Предыстория:
- Ранее пограничники сообщили, что с 14 сентября выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине невозможен.
- 16 августа президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию "Снятие ограничения относительно выезда за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта".
- 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.