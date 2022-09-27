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На Харківщині звільнили 454 населені пункти, туди повертається життя – ОП

Ірина БалачукВівторок, 27 вересня 2022, 16:13
На Харківщині звільнили 454 населені пункти, туди повертається життя – ОП
Зруйновані окупантами будинки на Харківщині. Фото з Telegram голови ХОВА Олега Синєгубова

Українські захисники звільнили від російських окупантів 454 населені пункти у Харківській області, нині там відновлюють роботу поліції, банків, магазинів, шкіл.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 27 вересня  

Пряма мова Тимошенка: "Харківщина. Завдяки наступальним діям наших військових в області деокуповано 454 населені пункти. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн навчання 90 закладів освіти, почали роботу 78 фельдшерських пунктів, 23 органи місцевого самоврядування, 10 відділень Укрпошти".

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Деталі: Також, за його словами, на Харківщині відновили роботу 6 веж мобільного зв’язку, 27 об’єктів газопостачання та 23 об’єкти електропостачання.

Зокрема, у Балаклії уже відновили електропостачання для більше ніж 11 000 споживачів (77% мешканців міста), а найближчим часом відновлять живлення у лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах, очисних спорудах та водозаборі.

Також незабаром у Балаклії запрацюють нові банкомати та термінали Приватбанку, а в селищі Золочів готують до відкриття відділення банків.

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Тимошенко розповів, що в області досягли домовленості про обслуговування банківських карток за допомогою виїзних терміналів – так люди зможуть провести платежі та отримати готівку. Крім того, наразі ведуть роботу з аптеками та супермаркетами, щоб вони могли видавати жителям готівку на касах.

Представник ОП повідомив, що у Харкові та області тривають аварійно-відновлювальні роботи: заміна вікон та дверей, ремонт дахів, фасадів та інженерних комунікацій.

Місцева влада складає списки потреб мешканців у продуктових наборах, засобах гігієни та дитячих товарах.

Тимошенко повідомив, що вже працюють приміські поїзди сполученням Харків – Балаклія – Харків, Харків – Дергачі – Харків та Харків – Чугуїв – Харків, а на місці зруйнованих мостів облаштували тимчасові переправи.

Що було раніше: Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 вересня підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано. 

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Передісторія: 

Теми: Харківська областьдеокупаціяОфіс президента
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