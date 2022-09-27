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На Харьковщине освободили 454 населенных пункта, туда возвращается жизнь – ОП

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 16:13
Разрушенные оккупантами дома на Харьковщине. Фото из Telegram главы ХОВА Олега Синегубова

Украинские защитники освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области, сейчас там восстанавливают работу полиции, банков, магазинов, школ.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 27 сентября 

Прямая речь Тимошенко: "Харьковщина. Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пункта.

На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили свою работу 14 отделений полиции, начали онлайн обучение 90 учебных заведений, начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа местного самоуправления, 10 отделений Укрпочты".

Детали: Также, по его словам, на Харьковщине возобновили работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения.

В частности, в Балаклее уже восстановили электроснабжение для более чем 11 000 потребителей (77% жителей города), а в ближайшее время восстановят питание в больнице, поликлинике, центральной котельной, школах, очистительных сооружениях и водозаборе.

Также вскоре в Балаклее заработают новые банкоматы и терминалы Приватбанка, а в поселке Золочев готовят к открытию отделения банков.

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Тимошенко рассказал, что в области достигли договоренности об обслуживании банковских карт с помощью выездных терминалов – так люди смогут провести платежи и получить наличные. Кроме того, сейчас ведут работу с аптеками и супермаркетами, чтобы они могли выдавать жителям наличные на кассах.

Представитель ОП сообщил, что в Харькове и области продолжаются аварийно-восстановительные работы: замена окон и дверей, ремонт крыш, фасадов и инженерных коммуникаций.

Местные власти составляют списки потребностей жителей в продуктовых наборах, средствах гигиены и детских товарах.

Тимошенко сообщил, что уже работают пригородные поезда Харьков – Балаклея – Харьков, Харьков – Дергачи – Харьков и Харьков – Чугуев – Харьков, а на месте разрушенных мостов обустроили временные переправы.

Что было раньше: Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 27 сентября подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

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Темы: Харьковская областьдеоккупацияОфис президента
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