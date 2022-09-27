На Харьковщине освободили 454 населенных пункта, туда возвращается жизнь – ОП

Украинские защитники освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области, сейчас там восстанавливают работу полиции, банков, магазинов, школ.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 27 сентября

Прямая речь Тимошенко: "Харьковщина. Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пункта.

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На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили свою работу 14 отделений полиции, начали онлайн обучение 90 учебных заведений, начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа местного самоуправления, 10 отделений Укрпочты".

Детали: Также, по его словам, на Харьковщине возобновили работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения.

В частности, в Балаклее уже восстановили электроснабжение для более чем 11 000 потребителей (77% жителей города), а в ближайшее время восстановят питание в больнице, поликлинике, центральной котельной, школах, очистительных сооружениях и водозаборе.

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Также вскоре в Балаклее заработают новые банкоматы и терминалы Приватбанка, а в поселке Золочев готовят к открытию отделения банков.

Тимошенко рассказал, что в области достигли договоренности об обслуживании банковских карт с помощью выездных терминалов – так люди смогут провести платежи и получить наличные. Кроме того, сейчас ведут работу с аптеками и супермаркетами, чтобы они могли выдавать жителям наличные на кассах.

Представитель ОП сообщил, что в Харькове и области продолжаются аварийно-восстановительные работы: замена окон и дверей, ремонт крыш, фасадов и инженерных коммуникаций.

Местные власти составляют списки потребностей жителей в продуктовых наборах, средствах гигиены и детских товарах.

Тимошенко сообщил, что уже работают пригородные поезда Харьков – Балаклея – Харьков, Харьков – Дергачи – Харьков и Харьков – Чугуев – Харьков, а на месте разрушенных мостов обустроили временные переправы.

Что было раньше: Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 27 сентября подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

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