Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине освободили 454 населенных пункта, туда возвращается жизнь – ОП

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 16:13
На Харьковщине освободили 454 населенных пункта, туда возвращается жизнь – ОП
Разрушенные оккупантами дома на Харьковщине. Фото из Telegram главы ХОВА Олега Синегубова

Украинские защитники освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области, сейчас там восстанавливают работу полиции, банков, магазинов, школ.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 27 сентября 

Прямая речь Тимошенко: "Харьковщина. Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пункта.

Реклама:

На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили свою работу 14 отделений полиции, начали онлайн обучение 90 учебных заведений, начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа местного самоуправления, 10 отделений Укрпочты".

Детали: Также, по его словам, на Харьковщине возобновили работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения.

В частности, в Балаклее уже восстановили электроснабжение для более чем 11 000 потребителей (77% жителей города), а в ближайшее время восстановят питание в больнице, поликлинике, центральной котельной, школах, очистительных сооружениях и водозаборе.

ВИДЕО ДНЯ

Также вскоре в Балаклее заработают новые банкоматы и терминалы Приватбанка, а в поселке Золочев готовят к открытию отделения банков.

Тимошенко рассказал, что в области достигли договоренности об обслуживании банковских карт с помощью выездных терминалов – так люди смогут провести платежи и получить наличные. Кроме того, сейчас ведут работу с аптеками и супермаркетами, чтобы они могли выдавать жителям наличные на кассах.

Представитель ОП сообщил, что в Харькове и области продолжаются аварийно-восстановительные работы: замена окон и дверей, ремонт крыш, фасадов и инженерных коммуникаций.

Местные власти составляют списки потребностей жителей в продуктовых наборах, средствах гигиены и детских товарах.

Тимошенко сообщил, что уже работают пригородные поезда Харьков – Балаклея – Харьков, Харьков – Дергачи – Харьков и Харьков – Чугуев – Харьков, а на месте разрушенных мостов обустроили временные переправы.

Что было раньше: Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 27 сентября подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

Читайте также: Репетиция апокалипсиса. Как изменилась жизнь Харькова после контрнаступления ВСУ

Предыстория: 

Темы: Харьковская областьдеоккупацияОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: