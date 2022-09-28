У Кремлі назвали завдання-мінімум щодо війни в Україні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що навіть після проведення псевдореферендумів, Росія продовжуватиме війну і ставить собі за мету захопити всю територію Донецької області.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, ви знаєте, що не всі території Донецької народної республіки ще звільнені. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року".

Реклама:

Деталі: Тому, каже Пєсков, завдання-мінімум - "звільнити всю територію Донецької народної республіки".

Що було раніше:

16 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз поки не можна говорити про швидке завершення війни в Україні, незважаючи на успішний контрнаступ українських сил.