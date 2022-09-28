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У Кремлі назвали завдання-мінімум щодо війни в Україні

Станіслав ПогоріловСереда, 28 вересня 2022, 13:11
У Кремлі назвали завдання-мінімум щодо війни в Україні
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що навіть після проведення псевдореферендумів, Росія продовжуватиме війну і ставить собі за мету захопити всю територію Донецької області.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, ви знаєте, що не всі території Донецької народної республіки ще звільнені. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року".

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Деталі: Тому, каже Пєсков, завдання-мінімум - "звільнити всю територію Донецької народної республіки".

Що було раніше:

  • 16 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз поки не можна говорити про швидке завершення війни в Україні, незважаючи на успішний контрнаступ українських сил.

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Теми: війнаУкраїнаРосіяДонецька область
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