Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що навіть після проведення псевдореферендумів, Росія продовжуватиме війну і ставить собі за мету захопити всю територію Донецької області.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, ви знаєте, що не всі території Донецької народної республіки ще звільнені. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року".

Деталі: Тому, каже Пєсков, завдання-мінімум - "звільнити всю територію Донецької народної республіки".

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