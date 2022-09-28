В Кремле назвали задачу-минимум относительно войны в Украине
Среда, 28 сентября 2022, 13:11
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже после проведения псевдореферендумов, Россия будет продолжать войну и ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Прямая речь Пескова: "Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в пределах 2014 года".
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Детали: Поэтому, говорит Песков, задача-минимум - "освободить всю территорию Донецкой народной республики".
Что предшествовало:
- 16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас пока нельзя говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на успешное контрнаступление украинских сил.
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