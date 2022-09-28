Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле назвали задачу-минимум относительно войны в Украине

Станислав ПогориловСреда, 28 сентября 2022, 13:11
В Кремле назвали задачу-минимум относительно войны в Украине
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже после проведения псевдореферендумов, Россия будет продолжать войну и ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в пределах 2014 года".

Реклама:

Детали: Поэтому, говорит Песков, задача-минимум - "освободить всю территорию Донецкой народной республики".

Что предшествовало

  • 16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас пока нельзя говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на успешное контрнаступление украинских сил.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: