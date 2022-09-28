В Кремле назвали задачу-минимум относительно войны в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже после проведения псевдореферендумов, Россия будет продолжать войну и ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в пределах 2014 года".

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Детали: Поэтому, говорит Песков, задача-минимум - "освободить всю территорию Донецкой народной республики".

Что предшествовало:

16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас пока нельзя говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на успешное контрнаступление украинских сил.