Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже после проведения псевдореферендумов, Россия будет продолжать войну и ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в пределах 2014 года".

Детали: Поэтому, говорит Песков, задача-минимум - "освободить всю территорию Донецкой народной республики".

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