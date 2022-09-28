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В ОК "Південь" розповіли, як розпізнати іранський дрон у небі

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 14:07
В ОК Південь розповіли, як розпізнати іранський дрон у небі
ІРАНСЬКІ ДРОНИ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Дрони-камікадзе іранського виробництва, які використовують російські окупанти, під час польоту видають характерний та гучний звук, а також влучають переважно в об’єкти інфраструктури, а не в скупчення людей.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в Military Media Сenter 28 вересня

Пряма мова: "Їхньою характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотору мопеда чи бензопили. 

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Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони". 

Деталі: Зокрема, дрони-камікадзе використовують для ураження об’єктів інфраструктури, а не підрозділів чи скупень людей. 

Гуменюк додала, що всього в зоні відповідальності ОК "Південь" з 10-го вересня нараховано понад 30 дронів-камікадзе: "Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони, тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 26 вересня повітряні сили констатували, що Росія знизила кількість ракетних ударів по Україні, але наростила присутність безпілотників, зокрема дронів-камікадзе
  • Rомандир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін у WSJ повідомляв, що Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників "Шахед-136", які нещодавно закупила.
  • Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання у бойових діях російськими окупантами іранських дронів-камікадзе.

Теми: безпілотникивійна
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