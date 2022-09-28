В ОК "Південь" розповіли, як розпізнати іранський дрон у небі

Дрони-камікадзе іранського виробництва, які використовують російські окупанти, під час польоту видають характерний та гучний звук, а також влучають переважно в об’єкти інфраструктури, а не в скупчення людей.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в Military Media Сenter 28 вересня

Пряма мова: "Їхньою характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотору мопеда чи бензопили.

Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони".

Деталі: Зокрема, дрони-камікадзе використовують для ураження об’єктів інфраструктури, а не підрозділів чи скупень людей.

Гуменюк додала, що всього в зоні відповідальності ОК "Південь" з 10-го вересня нараховано понад 30 дронів-камікадзе: "Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони, тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними".

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