Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В ОК "Юг" рассказали, как распознать иранский дрон в небе

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 14:07
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Дроны-камикадзе иранского производства, которые используют российские оккупанты, во время полета издают характерный и громкий звук, а также попадают преимущественно в объекты инфраструктуры, а не в скопления людей.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Military Media Септег 28 сентября

Прямая речь: "Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы. 

Если люди слышат такой звук, им следует идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны". 

Детали: В частности, дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей. 

Гуменюк добавила, что всего в зоне ответственности ОК "Юг" с 10-го сентября насчитано более 30 дронов-камикадзе: "Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны и только 10 попали, но не все эти попадания были результативными".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 сентября воздушные силы констатировали, что Россия снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие беспилотников, в частности дронов-камикадзе
  • Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин в WSJ сообщал, что Россия нанесла серьезный ущерб украинским силам с помощью иранских беспилотников "Шахед-136", которые недавно закупила.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: беспилотникивойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Спецслужбы допускают, что трубы "Северных потоков" непригодны навсегда – СМИ

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Все новости...
беспилотники
ВСУ утром уничтожили все иранские беспилотники, которые атаковали Николаевскую область
Экономические новости 26 сентября: американские чипы в иранских "камикадзе", рекордное падение фунта
Тегеран отреагировал на решение Киева лишить аккредитации иранского посла
Последние новости
02:30
В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"
01:32
ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование
00:58
За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных
00:28
"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"
00:04
Погибли сразу. История семьи, которую россияне убили в Изюме
23:52
Подробности новых санкций ЕС: без алмазов, но против мыла и туалетной бумаги – СМИ
23:42
Президент Молдовы: если наш нейтралитет нарушат, мы должны защищаться
23:34
Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский
23:21
Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения
23:12
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной
Все новости...