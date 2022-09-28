В ОК "Юг" рассказали, как распознать иранский дрон в небе

Дроны-камикадзе иранского производства, которые используют российские оккупанты, во время полета издают характерный и громкий звук, а также попадают преимущественно в объекты инфраструктуры, а не в скопления людей.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Military Media Септег 28 сентября

Прямая речь: "Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы.

Если люди слышат такой звук, им следует идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны".

Детали: В частности, дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей.

Гуменюк добавила, что всего в зоне ответственности ОК "Юг" с 10-го сентября насчитано более 30 дронов-камикадзе: "Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны и только 10 попали, но не все эти попадания были результативными".

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