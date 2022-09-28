В ОК "Юг" рассказали, как распознать иранский дрон в небе
Дроны-камикадзе иранского производства, которые используют российские оккупанты, во время полета издают характерный и громкий звук, а также попадают преимущественно в объекты инфраструктуры, а не в скопления людей.
Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Military Media Септег 28 сентября
Прямая речь: "Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы.
Если люди слышат такой звук, им следует идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны".
Детали: В частности, дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей.
Гуменюк добавила, что всего в зоне ответственности ОК "Юг" с 10-го сентября насчитано более 30 дронов-камикадзе: "Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны и только 10 попали, но не все эти попадания были результативными".
Предыстория:
- 26 сентября воздушные силы констатировали, что Россия снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие беспилотников, в частности дронов-камикадзе.
- Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин в WSJ сообщал, что Россия нанесла серьезный ущерб украинским силам с помощью иранских беспилотников "Шахед-136", которые недавно закупила.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.