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В ОК "Юг" рассказали, как распознать иранский дрон в небе

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 14:07
В ОК Юг рассказали, как распознать иранский дрон в небе
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Дроны-камикадзе иранского производства, которые используют российские оккупанты, во время полета издают характерный и громкий звук, а также попадают преимущественно в объекты инфраструктуры, а не в скопления людей.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Military Media Септег 28 сентября

Прямая речь: "Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы. 

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Если люди слышат такой звук, им следует идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны". 

Детали: В частности, дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей. 

Гуменюк добавила, что всего в зоне ответственности ОК "Юг" с 10-го сентября насчитано более 30 дронов-камикадзе: "Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны и только 10 попали, но не все эти попадания были результативными".

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Предыстория: 

  • 26 сентября воздушные силы констатировали, что Россия снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие беспилотников, в частности дронов-камикадзе
  • Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин в WSJ сообщал, что Россия нанесла серьезный ущерб украинским силам с помощью иранских беспилотников "Шахед-136", которые недавно закупила.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.

Темы: беспилотникивойна
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