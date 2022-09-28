Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Станислав ПогориловСреда, 28 сентября 2022, 15:25
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым
ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Бывший командующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес прогнозирует, что к середине следующего года Вооруженные силы зайдут в оккупированный Крым.

Источник: интервью Ходжеса изданию LRT

Прямая речь Ходжеса: "Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму".

Реклама:

Детали: Он также отметил, что объявленная президентом России мобилизация свидетельствует о том, что Владимир Путин находится в отчаянии. Генерал считает, что это не даст ожидаемых результатов в ближайшее время, поскольку нужно время, чтобы подготовить набранных в армию граждан.

Кроме того, Ходжес сомневается, что россиянам удастся мобилизовать 300 тысяч мужчин.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что путь к возвращению всей оккупированной территории становится все более четким, и Украина не может позволить себе остановиться.
  • 14 сентября Зеленский сказал, что Крым и другие территории будут освобождены от российских захватчиков, этот месседж он послал находящимся под оккупацией жителям.

Темы: войнаКрымУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Игра "Удочки вниз": омбудсмен рассказал об издевательствах над украинскими пленными в РФ
Контрактники РФ о своих мобилизованных в Украину: Если честно, они все там погибнут - СМИ
США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS
Кремль решил не торопиться с "присоединением" оккупированных территорий Украины – росСМИ
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: