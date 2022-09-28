Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Бывший командующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес прогнозирует, что к середине следующего года Вооруженные силы зайдут в оккупированный Крым.

Источник: интервью Ходжеса изданию LRT

Прямая речь Ходжеса: "Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму".

Детали: Он также отметил, что объявленная президентом России мобилизация свидетельствует о том, что Владимир Путин находится в отчаянии. Генерал считает, что это не даст ожидаемых результатов в ближайшее время, поскольку нужно время, чтобы подготовить набранных в армию граждан.

Кроме того, Ходжес сомневается, что россиянам удастся мобилизовать 300 тысяч мужчин.

Что предшествовало:

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что путь к возвращению всей оккупированной территории становится все более четким, и Украина не может позволить себе остановиться.

14 сентября Зеленский сказал, что Крым и другие территории будут освобождены от российских захватчиков, этот месседж он послал находящимся под оккупацией жителям.