Зеленський подякував Гутеррішу: Не визнав псевдореферендуми
Середа, 28 вересня 2022, 21:02
Президент Володимир Зеленський поговорив з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем про ядерну безпеку в контексті ситуації на Запорізький АЕС і подякував за позицію щодо псевдореферендумів на окупованих територіях України.
Джерело: Зеленський в Telegram
Пряма мова президента: "Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС".
Деталі: Зеленський також подякував генсеку ООН за "чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України".
Передісторія:
- Ставленики Росії в окупованих частинах України провели незаконні "референдуми" та вже оголосили їхні результати.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує робити окремого звернення щодо результатів "референдумів", які загарбники провели на окупованих територіях.
- Також росЗМІ повідомили, що у Кремлі вирішили не поспішати з офіційним "приєднанням" окупованих територій України і повним закриттям кордонів – таке рішення ухвалили, щоб не злити росіян, незадоволених мобілізацією.