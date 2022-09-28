Зеленський подякував Гутеррішу: Не визнав псевдореферендуми

Президент Володимир Зеленський поговорив з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем про ядерну безпеку в контексті ситуації на Запорізький АЕС і подякував за позицію щодо псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова президента: "Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС".

Реклама:

Деталі: Зеленський також подякував генсеку ООН за "чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України".

Передісторія:

Ставленики Росії в окупованих частинах України провели незаконні "референдуми" та вже оголосили їхні результати.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує робити окремого звернення щодо результатів "референдумів", які загарбники провели на окупованих територіях.

Також росЗМІ повідомили, що у Кремлі вирішили не поспішати з офіційним "приєднанням" окупованих територій України і повним закриттям кордонів – таке рішення ухвалили, щоб не злити росіян, незадоволених мобілізацією.