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Зеленський подякував Гутеррішу: Не визнав псевдореферендуми

Ірина БалачукСереда, 28 вересня 2022, 21:02
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський поговорив з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем про ядерну безпеку в контексті ситуації на Запорізький АЕС і подякував за позицію щодо псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова президента: "Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС".

Деталі: Зеленський також подякував генсеку ООН за "чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України".

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Теми: ЗеленськийООНЗАЕСокупація
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