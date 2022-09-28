Зеленский поблагодарил Гутерриша: Не признал псевдореферендумы
Среда, 28 сентября 2022, 21:02
Президент Владимир Зеленский поговорил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем о ядерной безопасности в контексте ситуации на Запорожский АЭС и поблагодарил за позицию относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Пообщался с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской АЭС".
Детали: Зеленский также поблагодарил генсека ООН за "четкую позицию относительно непризнания ООН псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Украины".
Предыстория:
- Ставленники России в оккупированных частях Украины провели незаконные "референдумы" и уже объявили их результаты.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует делать отдельного обращения по результатам "референдумов", которые захватчики провели на оккупированных территориях.
- Также росСМИ сообщили, что в Кремле решили не торопиться с официальным "присоединением" оккупированных территорий Украины и полным закрытием границ – такое решение принято, чтобы не злить россиян, недовольных мобилизацией.