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Зеленский поблагодарил Гутерриша: Не признал псевдореферендумы

Ирина БалачукСреда, 28 сентября 2022, 21:02
Зеленский поблагодарил Гутерриша: Не признал псевдореферендумы
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский поговорил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем о ядерной безопасности в контексте ситуации на Запорожский АЭС и поблагодарил за позицию относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Пообщался с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской АЭС".

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Детали: Зеленский также поблагодарил генсека ООН за "четкую позицию относительно непризнания ООН псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Украины".

Предыстория:

  • Ставленники России в оккупированных частях Украины провели незаконные "референдумы" и уже объявили их результаты.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует делать отдельного обращения по результатам "референдумов", которые захватчики провели на оккупированных территориях.
  • Также росСМИ сообщили, что в Кремле решили не торопиться с официальным "присоединением" оккупированных территорий Украины и полным закрытием границ – такое решение принято, чтобы не злить россиян, недовольных мобилизацией.  

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Темы: ЗеленскийООНЗАЭСоккупация
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