Зеленский поблагодарил Гутерриша: Не признал псевдореферендумы

Президент Владимир Зеленский поговорил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем о ядерной безопасности в контексте ситуации на Запорожский АЭС и поблагодарил за позицию относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Пообщался с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте угрожающей ситуации на Запорожской АЭС".

Детали: Зеленский также поблагодарил генсека ООН за "четкую позицию относительно непризнания ООН псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Украины".

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