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Украинцев выселяли из домов за отказ участвовать в "референдумах" России – Маляр

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 15:58
Анна Маляр, фото из Укринформа

В некоторых населенных пунктах оккупированной Запорожской области украинцев, которые отказывались участвовать в псевдореферендуме, выселяли из квартир.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 29 сентября

Прямая речь: "В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выселению гражданского населения из собственных домов, именно тех, кто отказывался голосовать.

Характерным примером принудительного участия населения в так называемых "референдумах" является то, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и поселков передвигались так называемые мобильные группы участковых избирательных комиссий под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим бюллетени и вносили их в списки участников голосования".

Детали: Маляр назвала "ничтожными" инициированные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины. 

Предыстория: 

  • 27 сентября ЦИК РФ объявила первые "результаты" псевдореферендума на территории России, и якобы подавляющее большинство избирателей "проголосовали" за вхождение оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.
  • Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил проведение незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и фальсификацию их результатов.
  • Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, если Россия попытается на основании так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины присоединить их к себе, это означает закрытие любых переговоров с Москвой.

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Темы: референдумоккупацияЗапорожская областьМинобороны
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