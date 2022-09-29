Украинцев выселяли из домов за отказ участвовать в "референдумах" России – Маляр

В некоторых населенных пунктах оккупированной Запорожской области украинцев, которые отказывались участвовать в псевдореферендуме, выселяли из квартир.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 29 сентября

Прямая речь: "В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выселению гражданского населения из собственных домов, именно тех, кто отказывался голосовать.

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Характерным примером принудительного участия населения в так называемых "референдумах" является то, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и поселков передвигались так называемые мобильные группы участковых избирательных комиссий под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим бюллетени и вносили их в списки участников голосования".

Детали: Маляр назвала "ничтожными" инициированные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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