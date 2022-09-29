Зеленський: Росія не отримає нову територію, а прирівняє себе до "ДНР" і "ЛНР"

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія, намагаючись "приєднати" до себе окуповані території України, прирівняє себе до так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Росія не отримає нову територію України. Росія приєднає себе до тієї катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих "ДНР" і "ЛНР", остаточно доб'є ті інституції нормальної державності, які в Росії ще залишалися.

Окупант заповнює могилами захоплену територію України, і все більше могил – на території самої Росії. Окупант влаштовує на захопленій території катівні – і заповнить катівнями всю територію Росії. Тільки так тепер працюватиме російська поліція, російські спецслужби.

Закон у Росії знищено. І ті, хто приніс усі ці смерті, знущання, зґвалтування з Росії, заберуть їх до себе додому".

Деталі: За словами Зеленського, ціною того, що "одна людина в Росії хоче продовжувати цю війну, буде те, що все російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без гідного життя і без поваги до будь-яких людських цінностей".

Президент підкреслив, що це ще можна зупинити.

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"Але щоб це зупинити, доведеться зупинити того одного в Росії, хто хоче війни більше, ніж життя. Вашого життя, громадяни Росії", - сказав він.

Зеленський звертався до росіян російською мовою. Решта звернення президента була українською.

Що передувало: У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України, де плануються важливі рішення.