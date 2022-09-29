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Зеленский: Россия не получит новую территорию, а приравняет себя к "ДНР" и "ЛНР"

Катерина ТищенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 22:36

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия, пытаясь "присоединить" к себе оккупированные территории Украины, приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР", окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались.

Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и всё больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы.

Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой".

Детали: По словам Зеленского, ценой того, что "один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что всё российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям".

Президент подчеркнул, что это еще можно остановить.

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"Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - сказал он.

Зеленский обращался к россиянам на русском языке. Остальная часть обращения президента была на украинском.

Что предшествовало: В четверг в Кремле заявили, что в пятницу состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".

Президент Владимир Зеленский на пятницу 30 сентября созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Там планируются важные решения.

Темы: ЗеленскийРосcияаннексияоккупация
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