Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов анонсують важливі рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони у п’ятницю.

Джерело: Зеленський у відеозверненні, Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів"

Пряма мова Зеленського: "Завтра – іще один день нашої боротьби, іще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців.

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Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії".

Деталі: Президент також повідомив, що у четвер Україна має "нові результати на передовій", а також отримала додаткові елементи допомоги від партнерів.

У свою чергу, Данілов повідомив, що у п’ятницю відбудеться також засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Пряма мова Данілова: "Крім засідання РНБО, президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".