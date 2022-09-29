Данілов: Російська ядерна зброя небезпечна для самої РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї по території України відповідь світової спільноти буде миттєвою і радикальною, він також попереджає, що використання ядерної зброї може бути небезпечним для самої РФ.

Джерело: Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів"

Пряма мова: "Якщо, не дай Бог, хоч одна ядерна тактична зброя буде використана проти нашої країни, відповідь світу буде миттєвою і вона буде абсолютно радикальна".

Деталі: Данілов підкреслив, що мова йде лише про застосування тактичної ядерної зброї, яка "не може завдати великої площі ураження".

Він також заявив, що стан російських ядерних арсеналів може бути небезпечним для самих росіян.

"Ті арсенали ядерної зброї, які є в Росії, перш за все, є небезпечними для самої Росії. Тому що стан цих арсеналів може бути вкрай небезпечний для тих, хто буде натискати ту кнопку. Бо воно може там і залишитися, але в зовсім іншому вигляді. І коли Путін лякав, що якась Роза вітрів кудись може повертатись, то я можу сказати, що вона може там же і лишитися в тих містах, в яких розташована ця ядерна зброя на території РФ", - зазначив секретар РНБО.

Він також повідомив, що з понеділка проходить друга інспекція у прикордонних із Білоруссю областях.

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"Що стосується білоруського напрямку, ми розуміємо, що там відбувається. З понеділка є вже друга інспекція наших областях, які є прикордонними з Білоруссю, стосовно підготовки до варіантів тих чи інших розвитку подій, якщо вони будуть відбуватися з боку Білорусі. Питання перебуває під повним контролем", - запевнив Данілов.

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, "щоб він прийняв рішення включитися в війну, але на сьогоднішній день такого рішення немає".

"Якщо воно буде, відповідь наших військових буде миттєва. Спроба, яка була 24 лютого, відомо, чим закінчилася. Якщо, не дай Боже, буде друга спроба, вона закінчиться тим самим. Ми нікому не радимо займатися цими питаннями з боку Білорусі. Бо це буде набагато жорсткіше, ніж це було в лютому", - попередив секретар РНБО.

Що передувало: Міністр оборони України Олексій Резніков також припускав, що у ядерного арсеналу Росії міг давно спливти термін придатності – якщо "натиснути на кнопку, це може бахнути прямо там".