Данилов предупредил, что российское ядерное оружие опасно для самой РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия по территории Украины ответ мирового сообщества будет мгновенным и радикальным, он также предупреждает, что использование ядерного оружия может быть опасным для самой РФ.

Источник: Данилов в эфире программы "Говорить великий Львів"

Прямая речь: "Если, не дай Бог, хоть одно ядерное тактическое оружие будет использовано против нашей страны, ответ мира будет мгновенным, и он будет абсолютно радикальным".

Детали: Данилов подчеркнул, что речь идет лишь о применении тактического ядерного оружия, которое "не может нанести большую площадь поражения".

Он также заявил, что состояние российских ядерных арсеналов может быть опасным для самих россиян.

"Те арсеналы ядерного оружия, которые есть в России, прежде всего, являются опасными для самой России. Потому что состояние этих арсеналов может быть крайне опасно для тех, кто будет нажимать ту кнопку. Потому что оно может там и остаться, но в совершенно другом виде. И когда Путин пугал, что какая-то Роза ветров куда-то может поворачиваться, то я могу сказать, что она может там же и остаться в тех городах, в которых расположено это ядерное оружие на территории РФ", - отметил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что с понедельника проходит вторая инспекция в приграничных с Беларусью областях.

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"Что касается белорусского направления, мы понимаем, что там происходит. С понедельника уже вторая инспекция в наших областях, которые являются пограничными с Беларусью, по подготовке к вариантам тех или иных развития событий, если они будут происходить со стороны Беларуси. Вопрос находится под полным контролем", - заверил Данилов.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, "чтобы он принял решение включиться в войну, но на сегодняшний день такого решения нет".

"Если оно будет, ответ наших военных будет мгновенным. Попытка, которая была 24 февраля, известно, чем закончилась. Если, не дай Бог, будет вторая попытка, она закончится тем же самым. Мы никому не советуем заниматься этими вопросами со стороны Беларуси. Потому что это будет гораздо жестче, чем это было в феврале", - предупредил секретарь СНБО.

Что предшествовало: Министр обороны Украины Алексей Резников также говорил, что у ядерного арсенала России мог давно закончится срок годности – если "нажать на кнопку, это может бахнуть прямо там".