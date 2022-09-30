В Кремле заявили, что "делают акцент" на военных действиях, а не переговорах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент" на военных действиях, так как Украина якобы вышла из переговорного процесса.
Источник: ТАСС
Прямая речь: "В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции".
Детали: Он в очередной раз сообщил, что будет расценивать удары по оккупированным Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областям как "акт агрессии в отношении РФ".
При этом Песков не смог ответить на вопрос, в каких именно границах будут признаны Херсонская и Запорожская области, однак заявил, Донецкая и Луганская – в рамках границ 2014 года, которые "предстоит освободить".
"Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить. Сегодня все уточним", – сказал он.
Предыстория:
- 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
- Этому предшествовало успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине, в результате чего была освобождена от российских оккупантов территория почти всей области.