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В Кремле заявили, что "делают акцент" на военных действиях, а не переговорах

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 13:10
Дмитрий Песков, фото GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент" на военных действиях, так как Украина якобы вышла из переговорного процесса.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции".

Детали: Он в очередной раз сообщил, что будет расценивать удары по оккупированным Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областям как "акт агрессии в отношении РФ".

При этом Песков не смог ответить на вопрос, в каких именно границах будут признаны Херсонская и Запорожская области, однак заявил, Донецкая и Луганская – в рамках границ 2014 года, которые "предстоит освободить".

"Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить. Сегодня все уточним", – сказал он.

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