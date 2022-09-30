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Зеленський провів засідання РНБО: про що говорили

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 16:58

Під головуванням президента Володимира Зеленського 30 вересня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації.

Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території".

Деталі: Глави Донецької, Луганської і Херсонської ОВА та постпред президента в Криму Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України.

Так, під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

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Крім того, РНБО розглянула питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.

Учасники засідання заслухали доповіді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та заступника керівника ОП Ігоря Жовкви.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Теми: РНБОЗеленськийанексіяРосія
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