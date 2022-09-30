Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів засідання РНБО: про що говорили

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 16:58
Зеленський провів засідання РНБО: про що говорили

Під головуванням президента Володимира Зеленського 30 вересня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації.

Реклама:

Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території".

Деталі: Глави Донецької, Луганської і Херсонської ОВА та постпред президента в Криму Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України.

ВІДЕО ДНЯ

Так, під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

Крім того, РНБО розглянула питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.

Учасники засідання заслухали доповіді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та заступника керівника ОП Ігоря Жовкви.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Теми: РНБОЗеленськийанексіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
РНБО
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов
Зеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою
Зеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: