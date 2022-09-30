Зеленский провел заседание СНБО: о чем говорили

Под председательством президента Владимира Зеленского 30 сентября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: Офис президента

Дословно: "Члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

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Была заслушана информация председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, в. и. о. председателя СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории".

Детали: Главы Донецкой, Луганской и Херсонской ОГА и постпред президента в Крыму Тамила Ташева проинформировали участников заседания о так называемом голосовании, которое проводила Россия на временно оккупированных территориях Украины.

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Так, во время фейковых референдумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Кроме того, СНБО рассмотрел вопрос по обеспечению коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Участники заседания заслушали доклады министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский на пятницу 30 сентября созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В четверг в Кремле заявили, что в пятницу состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".

30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.