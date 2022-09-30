Украина подает заявку на вступление в НАТО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Источник: президент Украины в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.

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Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО".

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Детали: Зеленский отметил, что ускоренный порядок возможен, потому что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без плана действий относительно членства.

По словам президента, для Украины это будет закреплением на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни.

Зеленский также заявил, что пока все члены НАТО достигнут консенсуса о вступлении Украины, Киев предлагает реализовать украинский договор относительно безопасности о гарантиях безопасности.

Заявку на членство Украины в НАТО на камеру подписали президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль.

Этот шаг сделан после провозглашения новой аннексии президентом России Владимиром Путиным, который тоже на камеры подписал договоры о присоединении оккупированных территорий с собственными ставленниками на востоке и юге Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Зеленский назвал это фарсом и попыткой России "украсть то, что ей не принадлежит, переписать историю и перерисовать границы".

Перед своим видеообращением Зеленский провел ставку главнокомандующего и заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Этому предшествовало: 30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры о вступлении" в состав Российской Федерации захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

Напомним: Стремление членства в Североатлантическом альянсе закреплено в украинской Конституции. Кроме того, его поддерживает подавляющее большинство украинцев.

В то же время процесс вступления Украины в НАТО тормозился из-за оккупации части украинской территории Россией, хотя эксперты считают, что существуют альтернативные пути интеграции Киева в Альянс.

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