По всій Україні повітряна тривога
П'ятниця, 30 вересня 2022, 21:23
У всіх областях України оголосили повітряні тривоги.
Джерело: карта повітряних тривог
Деталі: Судячи з карти, тривоги почали лунати після 21:00.
Загроза російських ударів триває вже щонаймеше 20 хв.
Влада закликає українців перебувати в укриттях.
Передісторія:
- 30 вересня близько 7:30 окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Росіяни обстріляли цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Спершу повідомлялося про 25 загиблих та близько 50 поранених.
- Згодом стало відомо, що внаслідок удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі загинуло 30 людей, 88 дістали поранень.
- 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
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