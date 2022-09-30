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По всій Україні повітряна тривога

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 21:23
По всій Україні повітряна тривога
Карта тривог станом на 21:20. Скриншот з alerts.in.ua

У всіх областях України оголосили повітряні тривоги.

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: Судячи з карти, тривоги почали лунати після 21:00.

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Загроза російських ударів триває вже щонаймеше 20 хв.

Влада закликає українців перебувати в укриттях.

Передісторія: 

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Теми: УкраїнавійнаРосія
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